Volley A2 femminile, l'Emanuel vince con autorità il big match con Pianamiele: 3-1

| 08:29 - 18 Novembre 2019

La squadra dell'Emanuel Riviera Volley.



Importante vittoria dell’Emanuel Riviera Rimini per 3-1 sulla Pianamiele Bologna, una delle big del girone, e mantiene la seconda piazza in piena zonaplay-off. La partita è stata ben giocata: in attacco bene la solita Rubini e Leonardi che hanno chiuso in doppia cifra, buona la prova a muro (10 contro 5) mentre la squadra ospuet ha commesso nove errori in più. Con questa vittoria l'Emanule è al secondo posto Bleuline Forlì (12) alle spalle di Jesi (14).

Nel primo set riminesi sempre nettamente avanti fino al 25-20 finale. Nel secondo il riscatto VTB dopo una falsa partenza. Palmese e Grasso guidano la rimonta e il vantaggio, Guerra firma il primo break 5-7 per Bologna. La carica del VTB non si ferma, e Rimini è costretta a chiamare il secondo time out. Si rientra in campo ed è subito ace di Ciccarelli (9-15), e con l’ingresso di Taiani ed un gran muro di Bughignoli su Rubini. Bologna raggiunge il massimo vantaggio per 13-18, vincendo poi il set per 16-25.

Nel terzo parziale Rimini parte meglio, un bel break di Bughignoli accorcia le distanze (10-7) ma una efficace serie di battute di Rubini obbliga VTB a correre ai ripari: sul 20-13 coach Casadio prova a mischiare le carte con un cambio di regia: entra Bagnoli per Guerra e c’è subito una buona reazione, ma nonostante il tentativo di rimonta il set si chiude a favore delle riminesi per 25-17.

Nel quarto set Rimini allunga fino al 16-13, Bologna inverte la rotta e grazie ad un pallonetto di Bughignoli e ace di Grasso Bologna si porta in parità: 23-23. L’Emanuel mantiene il sangue freddo nei momenti di massima tensione, e dopo un ultimo time out chiamato dalle padrone di casa, l’Emanuel Riviera rientra in campo e chiude il set per 23-25.



Il tabellino



EMANUEL RIMINI: Orsi 6, Catalano 2,Balducci 9, Leonardi 17, Rubini 23, Ricci 7, Jelenkovich (libero 1), Morolli (libero 2),Ariano, Semprini 1. N.e. D’Emilio, Benvenuti, Fiscaletti. All.: Caliendo.

BOLOGNA: Lodi 14, Bughignoli 12, Ciccarelli 4, Palmese 16, Grasso 11, Geminiani (libero1), La Porta (libero 2), Guerra 2, Bagnoli 1, Taiani 1, Mazza 1, Ugolini 1. All.: Casadio.

PARZIALI: 25-20, 16-25, 25-17, 25-23.

NOTE: battute vincenti: Rimini 4, Bologna 6. Battute sbagliate: Rimini 9, Bologna 4. Muri: Rimini 10, Bologna 5. Errori: Rimini 14, Bologna 23.