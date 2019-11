Attualità

Rimini

| 06:56 - 18 Novembre 2019

Il prof. Stefano Zamagni.

Dopo l’iniziativa “Il valore della cultura: l’arte di fare impresa” tenutasi il 25 ottobre scorso, il Liceo Economico Sociale “Cesare – Valgimigli”, in collaborazione e con il patrocinio dell’Università di Bologna/Campus di Rimini, invita la cittadinanza a partecipare all’incontro che il prof. Stefano Zamagni terrà sul tema “Responsabilità” il 27 novembre alle ore 18.30 presso l’Aula Magna del Liceo in via Missirini 10 a Viserba.

L’incontro fa parte di un ciclo di cinque lezioni dal titolo ‘Dire il futuro: il lessico del XXI secolo’ in cui alcuni docenti dell’Ateneo di Bologna proveranno a definire e ri-definire alcuni termini chiave irrinunciabili per comprendere il XXI secolo.

Il ciclo di incontri, infatti, nasce dalla constatazione che nuovi fenomeni stanno attraversando il nostro mondo sempre più difficile da capire, governare e salvaguardare e nuove sfide interessano i giovani, soggetto e oggetto al tempo stesso del cambiamento. Per queste ragioni è ormai diventato urgente costruire e inventare un nuovo lessico che sappia cogliere e decifrare queste trasformazioni: non è più rimandabile la costruzione di un vocabolario di idee che rappresenti una valida bussola per orientarsi e rendersi protagonisti di un mondo dignitoso e ‘umano’.



Dopo l’incontro sulla Responsabilità con STEFANO ZAMAGNI, professore dell’Università di Bologna, già Presidente dell’Agenzia del Terzo settore e uno dei maggiori economisti italiani, ci sarà il 10 dicembre ANDREA CANEVARO docente di Pedagogia che affronterà il concetto di Diversità, il 18 Dicembre il geografo e docente universitario FRANCO FARINELLI parlerà del tema Ambiente, il 15 gennaio RICCARDO CAPORALI docente di Filosofia Morale discuterà di Uguaglianza e infine il 5 Febbraio ANNA MONTINI docente di Economia dell’Ambiente affronterà il tema dell’ Economia Ecosostenibile