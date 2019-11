Volley A2 femminile, l'Omag stende anche Martignacco 3-0

Sport

22:55 - 17 Novembre 2019

Un attacco di Gray: per lei 7 punti.

In un palasport rinnovato nel suo layout, che registra il secondo “sold out” consecutivo nell’ottava giornata del girone A del campionato di Volley sere A2, la Omag stupisce ancora e stende l’Itas Città Fiera di Martignacco per 3-0 al termine di una partita entusiasmante. Le marignanesi di coach Stefano Saja conquistano l’intera posta, infilando così l’ottava vittoria consecutiva e tenendo ben saldo il comando della classifica. Sugli scudi Lualdi con12 punti ed MVP di giornata. Da segnalare anche la continuità di capitan Saguatti, 11 punti per lei e la solidità di Gray a muro e al servizio. Un plauso va anche al resto della squadra per aver interpretato al meglio questo match. Il pubblico marignanese, letteralmente in visibilio, può continuare a sognare.



Il tabellino

OMAG - ITAS CITTA' FIERA MARTIGNACCO 3-0

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pamio 10, Saguatti 11, Decortes 17, Gray 7, Lualdi 12, Battistoni 1, Bresciani (L), De Bellis. Non entrate: Bonelli, Pinali, Mandrelli (L), Coulibaly, Mazzon. All. Saja.

ITAS CITTA' FIERA MARTIGNACCO: Carraro, Fiorio 7, Rucli 7, Nwanebu 10, Dhimitriadhi 7, Busolini 4, Caravello (L), Giugovaz 1, Stival, Beltrame, Caserta, Sabadin. Non entrate: Pecalli. All. Gazzotti.