Calcio Promozione, il Gabicce Gradara stende il Cantiano 2-0 e sale in vetta

Sport

Gabicce Mare

| 21:00 - 17 Novembre 2019

L'esultanza dopo il primo gol.

Quarta vittoria di fila per il Gabicce Gradara che sale in vetta alla classifica seppure in coabitazione du Urbino e Osimo Stazione. A fare le spese del buon momento della squadra di Scardovi è stato stavolta il Cantiano trafitto per 2-0 allo stadio Magi con una rete per tempo.

Il primo gol è stato segnato al 20’ del primo tempo da grassi (fallo di Bacchiocchi – ammonito - su Roselli) su punizione all’altezza della lunetta, in posizione centrale, una bomba che ha passato la barriera infilandosi Alla destra del portiere, immobile. Un vantaggio che non rende giustizia alla squadra di Scardovi che ha espresso pur sul terreno pesante un bel calcio e rendendosi pericoloso più volte .

All’ 8’ l'occasione più nitida del Gabicce Gradara: Bastianoni fugge via sulla sinistra, rimette al centro, Donati fa il velo per Vegliò a centro area, ma l’attaccante spara a lato. Due minuti dopo Donati in area scivola e perde Il tempo della battuta a rete. Al 13’ tiro alto di Caselli da buona posizione anche se defilato sulla destra. Al 31’ Vaierani calcia sopra la traversa da fuori area . Il Cantiano si rende pericoloso in contropiede: Ciufoli serve in profondità nel cuore dell’area Bucefalo il cui diagonale sul palo opposto finisce a lato .

Nella ripresa al 6’ il raddoppio del Gabicce Gradara con Vegliò che sfrutta a centro area un cross dalla sinistra di Grassi sfiorato da Donati . Al 24’ percussione di Grandicelli, palla a Donati che difende la palla e serve Vegliò, il quale spara alto da buona posizione. Al 31’ Celato salva su Genghini lanciato a rete chiudendogli lo specchio della porta . Ne recupero Fabbri fallisce il tris calciando in solitudine in piena area addosso al portiere che devia in angolo.

A fine partita il tecnico Scardovi esprime soddisfazione: “E' stata una vittoria importante, meritata. Nel primo tempo abbiamo giocato ottimamente, siamo stati ordinati, abbiamo segnato una rete e altre avremmo potuto realizzarne – spiega il tecnico – :

nel secondo tempo dopo il 2-0 per la stanchezza e le condizioni del campo pesante, non abbiamo continuato a fare il nostro gioco e comunque abbiamo creato altre opportunità da gol. Ancora una volta non abbiamo subito gol e questo è un dato importante”.

Gabicce Gradara al comando: cambiano le prospettive?

“Assolutamente no. Stiamo dove meritiamo, ma dobbiamo lavorare per eliminare gli errori che ancora commettiamo”.

Domenica trasferta contro l'Osimana.



Il tabellino



GABICCE G. – CANTIANO 2-0

GABICCE GRADARA: Celato, Ciamaglia, Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Bastianoni (40' st Bacchielli), Grassi (25' st Marcolini), Donati (25' st Fabbri), Vegliò (40' st Buda), Roselli (13' st Grandicelli). All. Scardovi

CANTIANO: Pifarotti, Latmer, Caselli (20' st Ciampiconi), Rebiscini (20' st Chaqroun), Bellucci (1' st Genghini), Angradi, Bucefalo, Bacchiocchi, Ciufoli, Carucci (29' st Piegentili), Morolli (1' st Bernardini). All. Lucchetti (squalificato)

ARBITRO: Chiarotti di Macerata

RETE: 20' pt Grassi, 16' st Vegliò

NOTE: spettatori 150 circa; ammoniti Celato, Bacchiocchi, Latmer