Il riminese Matteo Ferrari si laurea campione della Moto E

| 18:16 - 17 Novembre 2019

Matteo Ferrari (foto Ansa).

Matteo Ferrari si laurea a Valencia campione delle Moto E. Il centauro riminese del Team Gresini ha conquistato un quinto posto in Gara 2 che gli ha permesso di conquistare il titolo, il primo storico della nuova categoria. Quarto in Gara 2 il sammarinese Alex De Angelis, sul podio sono saliti invece il vincitore Eric Granado, Bradley Smith ed Hector Garzo. Il team manager Gresini ha commentato alla Gazzetta dello Sport: "È bello vincere il primo titolo di questo campionato per moto elettriche e silenziose, per noi è una soddisfazione e Matteo è stato bravo a gestire la situazione, perché quando ti giochi un titolo non è mai facile".