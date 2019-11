Calcio D: Sammaurese, buon punto con lo Sporting Franciacorta (1-1)

Sport

San Mauro Pascoli

17 Novembre 2019

Esultanza dei giocatori della Sammaurese (foto di repertorio).

La Sammaurese esce indenne dal difficile campo dello Sporting Franciacorta (1-1). All'8' Grasso atterra il centravanti del Franciacorta, l'arbitro indica il dischetto. Il portiere si riscatta parando il tiro dagli undici metri. Al 30' i locali passano in vantaggio con Ruffini. Nella ripresa forcing della squadra di Protti, che cambia volto dopo un primo tempo poco brillante. Al 73' arriva il pareggio grazie a un tiro al volo di Nicoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



SPORTING FRANCIACORTA-SAMMAURESE 1-1

Marcatori: 30' Ruffini, 73' Nicoli



Franciacorta: Festa, Ruffini, Lamberti, Giorgino, Rossi, Ferri, Zambelli, Andreoli, Bertazzoli, Mangiarotti, Bardelloni

A disp: Arrighi, Fiorentino, Torri, Zugno, Boschetti, Firetto, Bithene, Laner, Guerini All Volpi

Sammaurese: Grasso, Merciari, Nicoli, Brighi, Santoni, Lombardi, Lisi, Scarponi, Pieri, Solla, Camara A disp.: Ramenghi, Mingucci, Deniku, Rosti, Lombardi, Mazzotti, Diop, Noschese, Costantini All.: Protti.

Arbitro: Marin di Portogruaro (Assistenti: Romagnoli di Albano Laziale e Librale di Roma 2).