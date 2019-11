Dopo il forte maltempo sul riminese, la settimana inizierà con deboli piogge

Attualità

Rimini

| 16:23 - 17 Novembre 2019

Nuvole (foto di repertorio).

Dopo le forti piogge che hanno colpito il riminese nelle ultime 24 ore, ancora un contesto caratterizzato da variabilità per la prossima settimana. Lunedì non si escludono nuove piogge, benché deboli, tra pomeriggio e sera. Anche martedì ci potrà essere qualche precipitazione nelle zone interne. Mercoledì il cielo tornerà sereno. Le temperature potranno toccare i sedici gradi di massima nella giornata di martedì.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Lunedì 18 Novembre



Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, nuvolosità in aumento dal pomeriggio.

Precipitazioni: pressoché assenti, non si escludono deboli piogge tra pomeriggio e sera.

Temperature: stazionari, comprese tra +7°C e +14°C.

Venti: deboli da Sud-Ovest, da Sud-Est dal pomeriggio lungo la costa.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 19 Novembre



Stato del cielo: parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli precipitazione nelle zone interne.

Temperature: in lieve aumento, comprese tra +8°C e +16°C.

Venti: deboli da Sud/Sud-Est.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 20 Novembre



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve flessione, comprese tra +6°C e +12°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: bassa.



LINEA DI TENDENZA: non sono attese perturbazioni di rilievo, tuttavia il proseguo della settimana sarà un contesto di variabilità atmosferica. Scenderemo nei dettagli nei prossimi giorni.

Temperature senza variazioni di rilievo.



