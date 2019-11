Attualità

Riccione

| 14:43 - 17 Novembre 2019

La situazione di via D'Annunzio a Riccione.

Una fase di severo maltempo sta interessando diverse parti d'Italia, compreso il riminese. Nelle foto la situazione in viale d'Annunzio, al porto canale di Riccione, con l'acqua arrivata al limite. Forte preoccupazione per gli esercizi aperti in zona, che temono una tracimazione e allagamenti. L'amministrazione comunale di Riccione, attraverso l'assessore Stefano Caldari, ha precisato sui social che la situazione è costantemente monitorata.