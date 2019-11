Attualità

| 14:19 - 17 Novembre 2019

Parcheggio selvaggio all'incrocio in via Daniele Felici a Santarcangelo.

Automobili parcheggiate a ridosso dell'incrocio con la via Emilia, ma anche davanti ai passi carrai o in divieto di sosta. Un nostro lettore, residente in via Daniele Felici a Santarcangelo, lamenta costanti situazioni di parcheggio selvaggio. "Noi reisdenti chiediamo più controlli da parte della Polizia Municipale, le auto parcheggiate creano situazioni di pericolo".