Novafeltria, la piena del Marecchia preoccupa: 'cancellato' un tratto di ciclabile

Attualità

Novafeltria

| 14:07 - 17 Novembre 2019

Il fiume Marecchia in piena e la ciclabile invasa dall'acqua.

Continua a piovere, seppure in questo momento (ore 14 di domenica 17 novembre) in modo intermittente, nell'entroterra di Rimini. A Novafeltria è allerta per la piena del fiume Marecchia (foto 4-5 della gallery), la cui acqua ha invaso e reso impraticabile la ciclabile nel tratto che dal ponte di Maiolo conduce a ponte Molino Baffoni, a circa 300 metri da Tana Libera Tutti (foto di copertina e foto 1,2, 3 della gallery). Il fiume ha così letteralmente eroso 150 metri della ciclabile, una brutta notizia per i tanti cicloamatori ed escursionisti che frequentano tutto l'anno la zona, in questo momento monitorata dai volontari di Alta Valmarecchia Soccorso. L'accesso è stato interdetto tramite apposita segnaletica. La pioggia ha iniziato a scendere dal pomeriggio di ieri, intorno alle 16, anche sotto forma di rovesci, ma è da giorni che il maltempo continua a colpire il riminese. In un mese, secondo una stima della rete di Emilia Romagna Meteo, sono stati accumulati 173 mm di pioggia (stazione di Ponte Santa Maria Maddalena, nelle vicinanze di Novafeltria).