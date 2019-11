Ruba vestiti per 100 euro in un negozio di Riccione, arrestato In manette è finito un 34enne marchigiano, pregiudicato: aveva nascosto il bottino in uno zaino

Cronaca Riccione | 13:32 - 17 Novembre 2019 Auto dei Carabinieri. Ieri pomeriggio (sabato 16 novembre) i Carabinieri di Riccione hanno arrestato D.P., 34enne originario di Fabriano e pluripregiudicato. I fatti sono avvenuti in un negozio di abbigliamento di viale Filippo Corridoni a Riccione: il giovane si è impossessato di alcuni capi di abbigliamento, rimuovendo l'antitaccheggio e nascondendo il bottino nello zainetto che portava in spalla. I suoi movimenti sono stati però notati dal personale del negozio, che hanno allertato i Carabinieri. Il 34enne è stato fermato e arrestato per furto aggravato. Il bottino, del valore di circa 100 euro, è stato restituito al proprietario del negozio.