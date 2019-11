Basket C Silver, Santarcangiolese al terzo hurrà di fila: Granarolo ko 88-72

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:09 - 17 Novembre 2019

Giacomo Zannoni top scorer del match.



Terza vittoria consecutiva per la Santarcangiolese che tra le mura del Pala Sgr piega una rimaneggiata Granarolo per 88-72

Primo quarto con gli ospiti che sono più lesti a partire appoggiando molto il gioco sul lungo Bianchi, Fusco risponde sempre con il gioco interno. Dopo cinque minuti il punteggio dice 10 pari. Evangelisti ordina la zona a tutto campo e con i recuperi e uno scatenato Zannoni, i padroni di casa volano sul 27-14.

Ad inizio secondo parziale però Granarolo con la zona in difesa e con Meluzzi da tre punti si rifà sotto a – 6. Evangelsiti è costretto a chiamare timeout e grazie a un attacco più fluido e le bombe di Raffaelli e Grassi torna sul 46-37 all’intervallo lungo.

Nella ripresa subito una nuova forte accelerata dei Clementini che volano sul + 20 con protagonisti Zannoni e Grassi autori anche di un paio di canestri in acrobazia nel cuore dell’area. Coach Millina però è bravo fermare l'emoraggia e Granarolo reagisce e con Paoloni e il solito Bianchi portando lo svantaggio vicino ai 10 punti. Sul finire di quarto la forbice si allunga ancora fino al 73 a 57 con Fornaciari molto preciso dall’arco (4 su 5 da tre per lui alla fine.)

Ultimi dieci minuti dai ritmi più blandi con Santarcangelo in controllo e con un vantaggio per i gialloblù sempre vicino ai 20 punti. C’è così la possibilità così negli ultimi minuti per Coach Evangelisti di fare giocare anche i giovani Malatesta e Sirri. Punteggio finale 88 a 72 per la Santarcangiolese

Prossimo importante impegno sabato 23 Novembre alle 20:30 a Bellaria, in un derby che avrà anche significato per la classifica poiché le due squadre sono appaiate a 12 punti con due sole sconfitte nel rullino di marcia.



Il tabellino

Santarcangiolese: Zannoni 19, Nervegna 8, Fusco 12, Adeosun 1, Sirri 2, Raffaelli 10, Dimonte, Fornaciari 18, Grassi 18, Malatesta, Ne. Dini, Massaria. All. Evangelisti

Granarolo: Bianchi 18, Meluzzi 18, Nanni 6, Paoloni 9, Pani 10, Brotza 11, Fortini, Belardinello. Ne. R.Bianchi. All. Millina

Arbitri: Guerrini, Bettini



Parziali: 27-14 46-37 73-57 88-72