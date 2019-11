Finisce nella tomba di Fellini con l'auto e si incastra nella prua del monumento creato da Pomodoro

| 11:10 - 17 Novembre 2019

Entra nel cimitero con l’auto e finisce contro la tomba di Fellini. Incidente a dir poco singolare al cimitero di Rimini – come riporta Il Resto del Carlino - dove un uomo di 80 anni qualche giorno fa, a bordo della sua auto in compagnia della moglie, si è schiantato contro il monumento alla memoria sotto il quale è seppellito il celebre regista Federico Fellini assieme alla moglie Giulietta Masina. L’anziano si era introdotto all’interno, autorizzato, vista la disabilità della consorte quando a causa della pioggia, della scarsa visibilità o di una distrazione, non ha notato la vasca piena d’acqua che sta alla base della Grande Prua, il monumento creato da Arnaldo Pomodoro, finendoci dentro. Subito sono arrivati ad aiutarlo alcune persone che hanno, non senza fatica, provveduto a rimettere l’auto in carreggiata. I coniugi sono stati medicati al pronto soccorso per lievi ferite. Oltre al danno c’è la beffa: il Comune sarebbe intenzionato a chiedere un risarcimento per i danni arrecati alla vasca, ma, da parte sua, anche l’80enne vorrebbe rivolgersi ai legali per un risarcimento.