Volley B maschile, la Titan Service non prende punti neppure a Spoleto: 3-0

| 07:14 - 17 Novembre 2019

Un time out della Titan Services.



Nuova sconfitta per la Titan Services che non riesce a sbloccare lo zero in classifica in questo campionato di serie B (3-0). Tuttavia, la partita di sabato a Spoleto lancia più di qualche segnale positivo. “E’ stato un match che abbiamo giocato, al contrario di quello con Bologna di sabato scorso – afferma Stefano Mascetti, coach dei sammarinesi. – Si è visto che ci manca davvero poco per iniziare a fare punti. Siamo stati sempre in partita e abbiamo dato filo da torcere ai nostri avversari. Alla fine, hanno prevalso perchè più attrezzati per questa serie B anche dal punto di vista fisico. Però sono contento della prestazione. Dobbiamo restare concentrati e aspettare il nostro turno”.

Il tabellino

Sir Safety Spoleto – Titan Services 3 a 0 (21, 19, 21).

SPOLETO. Vindice (L2), Scaffidi 1, De Matteis, Bucciarelli 9, Stamegna 4, Costanzi 2, Menchetti, Lucarelli 3, Montanaro 8, Benedicenti (L1), Segoni 23, La Rosa 4. N.E.: Galia. Ace 2; muri punto 9. All. Taba.

TITAN SERVICES. Kiva 12, Rondelli 1, Bernardi 4, Bacciocchi (L1), Benvenuti 6, Rizzi (L2), Oliva, Cicconi, Lazzarini 6, Tabarini 1, Zonzini 6. N.E.: Mondaini, Ricci. Ace 2; muri punto 3. All. Mascetti.

ARBITRI: Tullio-Pardo