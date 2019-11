Basket C Silver, i Titans strapazzano Umbertide: 87-50

Sport

Repubblica San Marino

| 00:12 - 17 Novembre 2019

Andrea Raschi.



Per una volta basterebbe il risultato, quel lucente 87-50 che vede disegnato sul tabellone di Acquaviva. I Titans vanno col +37 casalingo nei confronti del Basket Club Fratta e vincono la seconda gara consecutiva dopo il blitz di Jesi. Là finì con un eccellente +24. Qua, oggi, con un torrenziale +37. Sono in discreta salute questi Titans…

PRIMO QUARTO. Il racconto della gara parte da un 4-4 iniziale dal quale la Pallacanestro Titano prende il volo. Gioco in velocità, palle recuperate, fluidità in attacco: mescolate il tutto e avrete il break di 15-3 che porta i nostri sul 19-7. Due triple di Beccafichi e Racsan sono la pronta risposta di Umbertide, col primo periodo che in ogni caso si chiude coi nostri in buon vantaggio (21-13).

SECONDO QUARTO. Gli ospiti trovano qualche buona combinazione offensiva e rientrano sul -4 (27-23), ma sarà l’ultimo momento in cui le squadre saranno vicine. Sospinti da un Palmieri in formato extralusso (9 punti nei primi 5’ del periodo), i Titans piazzano un parziale che spacca in due la partita. Gioca bene a metà campo, la Pallacanestro Titano, ma ancor più quando c’è da correre. Il Basket Club Fratta è travolto dall’ondata albiceleste, col tabellone di Acquaviva che in un amen passa dal 27-23 al 44-23, vale a dire 17-0 di break. Prima dell’intervallo gli ospiti accorciano un po’, ma a comandare con autorità è San Marino (46-30).

TERZO QUARTO. Si viaggia per un po’ a ping-pong prima della sterzata definitiva, col nuovo break che ancora una volta è fatto di difesa e gioco in velocità. Dal 48-34, cioè da una partita ancora tutto sommato da vincere, i ragazzi di coach Padovano spingono il piede sull’acceleratore e non si fermano più, arrivando a fine quarto sul 68-38. Insomma, break di 20-4 per il +30.

QUARTO QUARTO. La partita di fatto è già conclusa, ma c’è tempo per vedere alcune cose interessanti da parte di tutti. Ugolini completa la sua partita da mvp con ottime giocate, Sorbini piazza un bel gioco da tre punti, Alviti infila una bella tripla e Torelli chiude con due punti. Sono Titans indomabili quelli di questa ottava giornata. Titans tosti e con tante armi.



STATS. 21 per l’MVP Pietro Ugolini con 8/10 da due, 1/2 da tre e 2/2 ai liberi. Percentuali altissime anche per Andrea Raschi, che ha raccolto 17 punti con 6/6 da due, 1/2 da tre e 2/2 dalla lunetta. In doppia cifra anche Palmieri (12) e Felici (10 con 11 rimbalzi). Da segnalare infine i 4 recuperi e 5 assist di Franco Flan.



Il tabellino

TISS’ YOU CARE SAN MARINO – BASKET CLUB FRATTA UMBERTIDE 87-50

SAN MARINO: Ugolini 21, Palmieri 12, Raschi 17, Macina, Alviti 3, Sorbini 7, Flan 2, Felici 10, Semprini 6, Gaspari 2, Saponi 5, Torelli 2. All.: Padovano.

UMBERTIDE: Conti 4, Venturelli 8, Becchetti 6, Nardi 7, Gionangeli 6, Crispoltoni 4, Belei 2, Maestri 2, Beccafichi, Racsan 11. All.: Bartolini.

Parziali: 21-13, 46-30, 68-38, 87-50.