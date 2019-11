Santarcangelo, Fabio De Luigi in visita al presidio della Croce Rossa nella giornata del diabete

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:21 - 16 Novembre 2019

Fabio De Luigi allo stand della Croce Rossa.

Si celebra oggi (sabato 16 novembre) in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete, la principale campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete, istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dalla World Health Organization (OMS).



L’iniziativa consiste nell’allestimento di presidi nelle principali piazze italiane per lo svolgimento di screening gratuiti e per la consegna di materiale informativo. Anche l'Ausl Romagna ha partecipato all'iniziativa, con l'apporto del comitato di Rimini della Croce Rossa italiana, presente con i propri volontari e un camper apprezzato. Come città è stata scelta Santarcangelo di Romagna, con il Comune che ha messo a disposizione una sala della biblioteca Baldini. Tra le persone in visita anche l'attore Fabio De Luigi.