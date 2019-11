Fanno salire il pusher sulla loro auto, ma vengono sorpresi dalla Finanza

Cronaca

Rimini

| 16:22 - 16 Novembre 2019

La Guardia di Finanza di Rimini impegnata in controlli.

La Guardia di Finanza, nella notte tra venerdì e sabato, ha arrestato un giovane albanese per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Una pattuglia lo ha notato in via Trento a Cattolica, mentre saliva a bordo di una vettura, con targa sammarinese, sulla quale viaggiavano due giovani italiani di 19 e 32 anni. I due ragazzi avevano con loro piccoli quantitativi di cocaina e hashish, per questo sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di stupefacenti. La Finanza ha approfondito gli accertamenti sul terzo individuo, la cui abitazione era nelle vicinanze. A seguito di perquisizione sono stati così sequestrati 10 grammi di cocaina divisi in involcuri confezionati. Il cittadino albanese è finito in manette e nel processo per direttissima è stato condannato a 16 mesi di reclusione, giovandosi però del beneficio della sospensione della pena.