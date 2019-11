Provoca un incidente e scappa, poi dà fuoco all'auto e ne simula il furto

Cronaca

Montefiore Conca

| 13:41 - 16 Novembre 2019

Un 39enne calabrese, residente a Morciano, è stato denunciato, dai Carabinieri delle Stazioni di Morciano di Romagna e Montefiore Conca, per i reati di omissione di soccorso e simulazione di reato. Il 20 ottobre scorso l'uomo, alla guida di una Fiat Stilo e sprovvisto di assicurazione, provocò un incidente stradale in via Conca di Montefiore. Gli occupanti dell'altra vettura coinvolta nel sinistro furono portati in ospedale e rilasciati con prognosi di 20 giorni. Scappato dal luogo dell'incidente, il 39enne abbandonò la Fiat Stilo nei pressi del fiume Conca, le diede fuoco e denunciò il furto della vettura. I Carabinieri però, insospettiti dal ritrovamento del veicolo incendiato, a così breve distanza di tempo dall'incidente, hanno avviato le indagini. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sono stati individuati alcuni particolari che hanno permesso l'identificazione del 39enne. La perquisizione domiciliare a suo carico ha portato al rinvenimento delle targhe e dei documenti della Fiat Stilo. Inoltre sono stati trovati anche i vestiti indossati dal 39enne il giorno dell'incidente.