Il Pd organizza incontro sul turismo e sul commercio, ci sarà anche il sindaco Gnassi

| 13:23 - 16 Novembre 2019

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi (sullo sfondo, a destra, l'assessore Emma Petitti).

Mercoledì 20 novembre alle ore 21 presso l'Hotel Imperiale di Rimini (Viale Vespucci 16), si svolgerà un'iniziativa pubblica promossa dall'Unione Comunale del Partito Democratico di Rimini con ospiti l'Assessore Regionale al Turismo e Commercio Andrea Corsini, l'Assessore Regionale al Bilancio, al riordino istituzionale, alle risorse umane e pari opportunità Emma Petitti e il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, che ricopre anche il ruolo di Presidente di "Destinazione Turistica Romagna".

L'incontro sarà un'occasione importante per confrontarsi sugli investimenti e sulle iniziative di promocommercializzazione turistica realizzate e che si realizzeranno a Rimini con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, partendo proprio dal recente finanziamento di 8 milioni di euro destinati alla costruzione del 'Parco del Mare'; sarà un'opportunità rivolta agli operatori economici e ai cittadini pe ragionare con gli amministratori sulle necessità ancora presenti in città e su eventuali progetti e proposte in ottica futura, anche per il comparto del commercio.