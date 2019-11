Il maltempo ferma i campionati dilettantistici: ecco le squadre riminesi che giocheranno

Sport

Rimini

| 12:33 - 16 Novembre 2019

Il Pietracuta giocherà sul sintetico di San Piero in Bagno contro la Sampierana.

Il maltempo ferma i campionati dilettantistici. Tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si disputeranno solo gli incontri in programma sui terreni sintetici. Di seguito quelle che interessano le formazioni riminesi. Le altre saranno rinviate a data da destinarsi.



Eccellenza Girone B: Fya Riccione - Classe (Nicoletti di Riccione).



Promozione Girone D: Sampierana - Pietracuta (Campodori di San Piero in Bagno) e Torconca - Vis Misano (Calbi di Cattolica).



Prima Categoria Girone H: Morciano - Perticara (sintetico di San Giovanni in Marignano) e Spontricciolo - Granata (sintetico di Misano Adriatico).