Riccione, chiesa San Martino: domenica 24 novembre la "Festa dei Nonni"

Eventi

Riccione

| 12:25 - 16 Novembre 2019

Locandina"Festa dei Nonni".

Una giornata tutti insieme, grandi e piccini, per festeggiare i nonni. L’Associazione Insieme per Riccione, organizza anche quest’anno la Festa dei nonni. La ricorrenza civile in loro onore è il 2 ottobre, introdotta per legge nel 2005, ma la festa riccionese si svolgerà domenica 24 novembre. Il pranzo è gratuito e si svolgerà sotto il tendone adiacente alla Chiesa di San Martino. Per gli anziani che avessero difficoltà motorie la Croce Azzurra eseguirà il trasporto gratuito. Per prenotazioni 3401883853-3284896454.