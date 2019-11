La trasformazione dei centri urbani e prospettive per il commercio: operatori e CNA a confronto a Riccione

Attualità

Riccione

| 10:50 - 16 Novembre 2019

Piazzale Roma a Riccione.

Se ne era parlato nella tavola rotonda del 9 aprile scorso all’Hotel Atlantic a Riccione: la crisi del commercio, la perdita di attrattività dell’area centrale della città, la fuga di brand importanti, ripensare il ruolo del commercio nell’ambito di strategie di promozione del territorio e di rigenerazione urbana, la riqualificazione dello spazio urbano, il potenziamento del tessuto commerciale. Tutti temi sui quali Cna Riccione, consorzi d’area e operatori della città avevano deciso di ritornare a riflettere anche alla luce dell’esito dei questionari che in quell’occasione erano stati distribuiti ai presenti e successivamente recapitati nell’area centrale.



L’appuntamento sarà il prossimo 19 novembre, all’hotel Corallo,dalle 21. La Tavola Rotonda sarà suddivisa in due sessioni di lavori: dalle ore 18,00 alle ore 20,00 si parlerà di “Rigenerazione Urbana e Affitti Commerciali”, seguirà un break con aperitivo.

Dalle ore 20,45 inizierà la seconda sessione dei lavori sul “Commercio e Turismo a Riccione, una rete per immaginare il futuro”con le testimonianze di imprenditori della città.



La serata, organizzata da CNA Riccione e Consorzio Viale Ceccarini, verrà introdotta da Lanfranco Francolini, Presidente di CNA, interverranno Maurizio Metto, Presidente del Consorzio d’area di Viale Ceccarini, Daniele FabbrI, Architetto, Fabio De Ponti, Consulente di Direzione Aziendale; coordinerà Daniela Angelini, responsabile CNA Riccione.