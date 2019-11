Parla romagnolo Dynamico, l’App per gli amanti dello sport e delle attività nel tempo libero

Attualità

Rimini

| 09:51 - 16 Novembre 2019

Luca Bronzetti, Luca Mongiusti e Marco Isoldi al Parco Marecchia.

E' nata Dynamico, una nuova App funzionale per gli amanti dello sport e delle attività nel tempo libero è stata lanciata negli Store domenica 10 novembre 2019: il suo scopo è di creare una community, un luogo d’incontro virtuale in grado di promuovere e favorire lo scambio d’idee, esperienze e contenuti fra utenti uniti da una passione comune per una o più attività sportive.

E' made in Romagna, nasce dall’idea di tre giovani amici, Luca Bronzetti, Luca Mongiusti e Marco Isoldi, l’App è caratterizzata da una buona user experience, interfaccia chiara e semplice e punta sulla condivisione “social” delle proprie esperienze sportive in modo istantaneo con altri utenti registrati e favorire così lo scambio di consigli, idee e la nascita di nuove relazioni.





“Dynamico rappresenta una valida risposta alla frammentazione e al generalismo offerto dalle migliaia di applicazioni sportive nate negli ultimi anni – sono le parole degli ideatori del progetto – focalizzate, spesso, solo su una singola disciplina sportiva. Dynamico vuole diventare una piattaforma di riferimento di tutti gli sport, dalle attività più praticate come il calcio, walking a quelle di nicchia come l’arrampicata o il tiro con l’arco, in cui gli utenti possono cercare facilmente un’attività da praticare, prenotarla e condividerla con altre persone con lo stesso interesse sportivo…oppure crearne una nuova”.





Grazie alla sezione “Discover” il singolo utente potrà scoprire e consigliare itinerari già promossi e certificati da Enti, associazioni locali e consorzi come i Percorsi Wellness Valley Trek & Bike, 30 percorsi brandizzati, scelti e selezionati nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, in collaborazione con i Gruppi di Azione Locale (GAL) della Romagna. Cammini, piste ciclabili esistenti, ma non solo.