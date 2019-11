VIDEO Villa Verucchio: boato nella notte, esplode il bancomat

Cronaca

Poggio Berni

| 08:45 - 16 Novembre 2019

Un boato ha squarciato il silenzio della notte a Villa Verucchio dove, intorno alle 3, ignoti malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Malatestiana di via Tenuta, al civico 1. A dare l’allarme ai carabinieri alcuni residenti che hanno sentito il rumore causato dalla deflagrazione.



Secondo i primi accertamenti dei militari, i malviventi, fuggiti dopo il colpo, avrebbero posizionato esplosivo con la tecnica a “marmotta” per poi far esplodere la struttura con un contatto elettrico. Rubato il denaro contante, in corso di quantificazione, sono poi fuggiti. Il conto esatto dei danni, anche strutturali, sarà fatto nelle prossime ore. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Novafeltria.