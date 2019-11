La Federazione ciclistica di Rimini festeggia la fine della stagione 2019

Sport

Riccione

| 19:56 - 15 Novembre 2019

Il delegato provinciale di Rimini, Massimo Squadrani in conferenza.

Fervono i preparativi per la consueta festa di chiusura annuale della stagione ciclistica per il Comitato provinciale di Rimini della Federciclismo. Sarà il Palazzo del Turismo di Riccione, la location che sabato 16 novembre dalle ore 15,30 vedrà l’apertura dei lavori con il primo intervento da parte del delegato provinciale di Rimini, Massimo Squadrani, dove relazionerà l’attività svolta durante l’anno appena trascorso e il toglierà il velo alle novità per il 2020. Le celebrazioni proseguiranno con i festeggiamenti di tutto il movimento ciclistico della F.C.I. Riminese, verranno premiati tutti gli atleti che si sono messi in mostra durante la stagione ciclistica appena trascorsa, i vincitori dei titoli provinciali, regionali e nazionali appartenenti al comitato, oltre ai riconoscimenti per i dirigenti, allenatori ed appassionati che con il loro lavoro hanno dato lustro all’attività ciclistica locale. Come tutti gli anni particolare attenzione verrà data alla categoria giovanissimi e promozionali e proprio ai più piccolini verrà consegnato un piccolo oggetto ricordo della giornata. Saranno presenti molte autorità del mondo civile e dello sport, fra i quali hanno già dato la loro conferma: Daniela Isetti Vice Presidente nazionale FCI, Marino Amadori C.T della Nazionale under 23, Giorgio Dattaro presidente regionale F.C.I. Rodolfo Zavatta delegato CONI di Rimini, Doriano Montanari presidente provinciale di Forlì-Cesena, Raffaele Babini direttore di corsa al Giro d’Italia e il primo cittadino di Riccione, Renata Tosi con Stefano Caldari assessore allo sport. Ad impreziosire la giornata ci saranno gli ex professionisti Alfio Vandi, Glauco Santoni e Pierino Primavera fra loro anche il riminese d’adozione Pëtr Ugrjumov. Tutti invitati, l’appuntamento per gli appassionati è dalle ore 15:30.