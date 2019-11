Calcio giovanile, derby a Ravenna domani per la Berretti, al Neri per la Under 13 Under 15 e Under 17 alle prese domenica con la doppia sfida contro il Cesena in trasferta

Sport Rimini | 18:41 - 15 Novembre 2019 La squadra delle Berretti del Rimini Calcio.

Questo il programma delle squadre del settore giovanile del Rimini Calcio. Si comincia sabato con la Berretti di mister Giordano Cinquetti di scena nella tana del Ravenna. Si gioca a Lido Adriano con fischio di inizio alle ore 14.30.

Sempre sabato ma alle 16.30 al “Romeo Neri”, l’Under 13 di mister Massimo Finotti riceverà la visita dei bizantini.

Quattro le sfide in programma domenica. Si parte con il doppio derby con il Cesena che vedrà protagoniste le formazioni Under 15 e Under 17. I ragazzi di mister Matteo D’Agostino scenderanno in campo alle 11 a Martorano, la squadra di mister Lele Vanni alle 14.30 a Villa Silvia.

La mattina, alle ore 11, l’Under 14 di mister Lorenzo Magi ospiterà, sul rettangolo verde di Gatteo, il Ravenna.

Alle ore 15, sul campo di San Vito, l’Under 16 di mister Loris Bonesso affronterà i parigrado della Pistoiese.