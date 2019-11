Basket D, dopo il pesante ko nel derby i Tigers cercano il ruggito del riscatto

Sport

| 18:36 - 15 Novembre 2019

Il coach dei Rose&Crown Villanova Tigers Valerio Rustignoli.



Dopo il corroborante successo contro Granarolo e il pesante ko nel derby di Riccione, i Rose & Crown Villanova Tigers ritornano alla Tigers Arena per affrontare sabato alle ore 21 International Basket Imola.

“E' una partita strana, la terza in 8 giorni dopo la vittoria ottenuta contro gli emiliani e la brutta sconfitta nel derby contro Riccione, che non deve passare inosservata e chiama anzi tutti noi a dare sabato il 120%. – non fa giri di parole il coach biancoverde Valerio Rustignoli - Sul nostro campo le cose ci vengono un po’ più facili ma c’è da rimboccarsi le maniche perché affronteremo una squadra che ha qualità. Si tratta di una formazione che ha un roster dalla doppia anima: due senior molto importanti come Zambrini e Dal Fiume (che hanno giocato in serie B per anni), e un nucleo di giovani interessanti provenienti dal settore giovanile di Andrea Costa e del circondario”.

Esperti e prospetti, insomma, guidati da un figlio d’arte in panchina. “International Imola gioca un’ottima pallacanestro, e qui c’è la mano del coach figlio d’arte Lorenzo Dal Monte. Anche International non è nel miglior momento, han perso in casa contro Budrio nell’infrasettimanale, e vorranno scrollarsi di dosso il ko ma noi dobbiamo farci perdonare qualcosa e tra le mura amiche dobbiamo provare a sconfiggerli.

In palestra stiamo facendo quadrato dopo la sconfitta di Riccione: contro IB servirà un migliore approccio difensivo di quanto non abbiamo mostrato nelle ultime trasferte, e in attacco migliore circolazione di palla, passaggi e tirare con fiducia, cosa che ci è mancata nelle ultime, come si evince dalle percentuali poco favorevoli”.



Il pubblico, sabato alla Tigers Arena, si preannuncia come sempre numerosissimo e i Tigers non vogliono deludere i supporter. “Gli avversari stanno muovendo classifica, - conclude coach ‘Rusti’ - noi intendiamo farci trovare pronti e rispondere per le rime per non perdere ulteriore terreno in questa che si preannuncia entusiasmante lotta per la salvezza”.