Risarcimento accordato a commerciante di orologi vittima di estorsione

| 18:06 - 15 Novembre 2019

Le parole del commerciante di orologi vittima di estorsione.

Il commerciante di orologi 50enne residente a Montesilvano e operativo a Rimini, al quale è stato accordato un risarcimento a seguito di un caso di estorsione, interviene sull'agenzia Ansa diffusa lo scorso 13 novembre che ha dato notizia della vicenda, precisando che il suo intervento "è dovuto solo ed esclusivamente per far capire che queste sono vicende che ti segnano la vita". Spiega l'imprenditore: "Sono stati nove anni di indicidibili sofferenze dove ci si sente a rischio. Devo ringraziare la mia famiglia, in particolare la mia compagna, per avermi dato la forza di sopportare tutte le conseguenze della vicenda, conseguenze che mi hanno portato anche a perdere tutti i miei beni di famiglia. Ci tengo a sottolineare la cosa più importante, cioé la possibilità di capire concretamente che esiste uno Stato e che questo Stato attraverso i suoi organismi ti è vicino sempre".