Rimini: Matteo Salvini atteso al Congresso Sindacato Autonomo di Polizia

Attualità

Rimini

| 17:14 - 15 Novembre 2019

Sarà il Palacongressi di Rimini, martedì 19 novembre alle 9.30, a ospitare la nona edizione del congresso nazionale del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia). Per l'occasione è atteso anche il segretario della Lega Matteo Salvini, ma anche altri importanti esponenti del centrodestra come Maurizio Gasparri e Galeazzo Bignami. Il Sap sottolinea però anche la presenza di personalità politiche appartenenti al Partito Democratico. Il convegno sarà sul tema: "Sicurezza tra teoria e realtà" e sarà moderato da Alessandro Sallusti, il direttore de "Il giornale". Per l'occasione sarà raccontata anche la storia del Sap, a 40 anni dalla sua fondazione, e sarà ospite il deputato della Lega, ex Segretario Generale del Sap, Gianni Tonelli, che presenterà il libro "Il digiuno della legge". Con lui il direttore dell’AdnKronos Gian Marco Chiocci, Sallusti, l'opinionista Marcello Veneziani e il deputato della Lega Nicola Molteni. «Per noi sarà occasione per raccontare quelle che sono le condizioni delle Forze dell’Ordine» dichiara Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap). «Purtroppo ci accorgiamo spesso che la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, non risponde a quelle che sono le reali possibilità che possiamo mettere in campo. Per questo – prosegue Paoloni – abbiamo ritenuto di doverne parlare con la cittadinanza e con le istituzioni, in modo da creare una specifica sensibilità sulla questione».