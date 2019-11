Ripristinare l'oasi faunistica di Torriana-Montebello, la richiesta: "tutelare ciclisti ed escursionisti"

Attualità

Poggio Torriana

| 16:02 - 15 Novembre 2019

Oasi di protezione della fauna.

La lista civica PenSa-Una mano per Santarcangelo chiede il ripristino dell'oasi faunistica di Torriana-Montebello, recentemente ridotta a un terzo, appoggiando la proposta del locale comitato, sottoscritta da 110 cittadini e condivisa dal Comune di Poggio Torriana, divenuta in seguito anche una petizione online su Change.org, con 250 firme. "Riteniamo che la riperimetrazione dell’oasi, comportando la riapertura dell’attività venatoria in alcune aree della stessa, rappresenti un grave pericolo per numerose specie di fauna presenti, comprese quelle sottoposte a tutela", spiegano i responsabili della lista civica PenSa-Una mano per Santarcangelo, che rispettano le problematiche rilevate dagli agricoltori, evidenziando però che a esse "si sarebbe potuto far fronte con azioni regolamentate di contenimento della fauna". Prioritario, per PenSa-Una mano per Santarcangelo, "garantire l'incolumità delle persone che fruiscono dell'area", cioè escursionisti, ciclisti, ma anche famiglie e persone a passaggio verso il Santuario della Madonna di Saiano. "Una meta divenuta nel tempo sempre più frequentata, ritornata tra l’altro facilmente raggiungibile proprio questa settimana dopo quasi due anni di interruzione della strada causata dal crollo di un masso", si legge nella nota. PenSa-Una mano per Santarcangelo rimara anche "la crescente attenzione globale per il clima, all’origine di politiche ambientali adottate anche dal Comune di Santarcangelo, che dovrebbero indurre non a ridurre, bensì ad ampliare simili aree protette".