Cinquanta nuovi alberi piantati in vista del Green Christmas di Riccione

| 15:27 - 15 Novembre 2019

Foto Daniele Casalboni.

“Anche quest’anno con la II° edizione del Green Christmas dedichiamo all’ambiente una attenzione particolare con la piantumazione di una cinquantina circa di nuovi alberi nei quartieri. Verde, scuola, solidarietà, quartieri e terza età, sono le parole chiave di un progetto che punta ad avvicinare i bambini e in generale la Comunità, al bello alla cura per il verde”. Così l’assessore all’ambiente Lea Ermeti in vista della Giornata Nazionale dell’Albero che si tiene come tutti gli anni nel mese di Novembre e della organizzazione del progetto Green Christmas che verrà realizzato con la collaborazione dei Comitati di quartiere, scuole, Info Alberghi e Centri di Buon Vicinato. Sono 7 i quartieri coinvolti quest’anno dalla manifestazione, 3 in più rispetto al 2018 (Spontricciolo, zona Play Hall, Raibano, San Lorenzo, Paese, Abissinia e Fontanelle).



In ogni quartiere verrà piantumato un grande albero da decorare con materiale di riciclo e artigianale da parte dei bambini delle scuole, dei Buon Vicinati e dei comitati di quartiere. Sarà un apposito concorso a decretare l’albero vincitore nel cui quartiere verranno piantumati 40 alberi di varie specie che l’amministrazione comunale ha previsto, come aceri, ligustri giapponesi e lagerstroemia indica, oltre agli alberi posizionati negli altri quartieri.



“Lo scorso anno – aggiunge Ermeti – il quartiere vincitore stabilì di concerto con l’amministrazione, di distribuire le piante in altre zone della città, un gesto di partecipazione alla cosa comune, a dimostrazione della solidarietà e della voglia di allargare con questa iniziativa la festa del Natale a tutta la città. In questi giorni fervono i lavori di preparazione all’evento di accensione degli alberi, previsto il 15 dicembre con cori, mostre, balli e molteplici appuntamenti di festa. Sarà un grande occasione di vivere le festività con l’apporto e la partecipazione di tutta la città”. Un trenino turistico e gli appassionati di Harley della Associazione Riccione Chapter accompagneranno il giorno della inaugurazione i visitatori nei diversi allestimenti di quartiere.