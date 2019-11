Matilde Galassi, la karateka riccionese è oro in nazionale

Sport

Riccione

| 14:24 - 15 Novembre 2019

Il grido di gioia di un'agguerrita Matilde Galassi.

Matilde Galassi del Centro Karate Riccione protagonista all'open internazionale di Ungheria svoltosi a Budapest. Convocata dalla Nazionale Italiana di Karate per la trasferta magiara, ha confermato con i fatti di possedere i requisiti per indossare il karategi titolare con la scritta Italia dietro la schiena. L'atleta riccionese infatti ha conquistato la medaglia d'oro grazie a prestazioni di alto livello contro avversarie particolarmente agguerrite. La dura preparazione alla quale il Maestro Riccardo Salvatori l'ha "costretta" dopo l'operazione alle tonsille, è stata mirata e scrupolosa. Dopo questa importante vittoria Matilde si candida come atleta della Nazionale Italiana e le si aprono le porte per la partecipazione al prossimo Europeo.