Violenza alle donne, nel 2019 sono 246 le donne assistite dall'associazione Rompi il Silenzio

Attualità

Rimini

| 14:15 - 15 Novembre 2019

I dati del Comune di Rimini sulla violenza alle donne.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne, il Comune di Rimini ha fornito alcuni dati legati al territorio. Tra casa delle donne e gli sportelli attivi per il sostegno delle vittime di violenza di genere (sono quattro, compreso quello dell'associazione Rompi il silenzio), gli accessi dal 1 gennaio al 31 ottobre 2019 sono stati 497. In dieci mesi, l'associazione Rompi il Silenzio ha accolto 236 donne; 215 invece gli accessi registrati alla Casa delle donne in piazza Cavour a Rimini.





Al 31 ottobre 2019 sono statigli accessi registrati alla Casa delle donne di piazza Cavour, il punto di informazione e ascolto aperto in piazza Cavour dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 13 dedicato alle donne che hanno subito violenza, stalking, che hanno bisogno di supporto psicologico o di consulenze legali. La Casa delle donne ospita ancheattivi in orario pomeridiano: quello di Rompi il Silenzio (accessi), lo sportello legale (), lo sportello per il sostegno psicologico () e lo sportello commercialisti, per un totale complessivo tra Casa delle donne e Sportelli diNel 2019 (dati al 31 ottobre) sono statele donne, in prevalenza italiane, accolte e seguite da Rompi il Silenzio, l’unico centro antiviolenza attivo sul territorio provinciale. Numeri sostanzialmente in linea con quelli del 2018 (in nove mesi furono 198). Sonoche si sono rivolte all’Associazione a seguito di varie forme di violenza, prima di tutto psicologica, e a seguire fisica, economica e sessuale. Sono invecele donne ospitate, configli minori, nellecase rifugio.Il "Progetto Dafne" è un progetto dell’Ausl Romagna finalizzato alla individuazione delle strategie e degli interventi rivolti alle donne che subiscono violenza. Nel 2019 (dati del primo semestre) sono state coinvolte nel progetto, di cuistraniere (in particolare provenienti dall’Albania, Romania, Ucraina, Senegal, Russia e Brasile), con un’età media di 38 anni. Donne che hanno subito violenza psicofisica, nella prevalenza dei casiFino al 31 ottobre i contatti ricevuti dal ‘Centro di accompagnamento al cambiamento degli uomini LDV Liberiamoci dalla Violenza’, promossa da Regione Emilia Romagna e AUSL Romagna, sono stati in totaledi cui ilcon contatto diretto dell’uomo, ilda un contatto del partners, ildai servizi sociale o rete sanitaria e ilaltri enti locali come l’UEPE e il CAV. Il servizio ha preso in caricouomini di cui ildi nazionalità italiana e ilstranieri.