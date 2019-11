Boccette A1, Richard Galiandro alla 11esima vittoria: Capitan Bagati al secondo posto

Sport

Rimini

| 14:07 - 15 Novembre 2019

La squadra del Capitan Bagati.

Nella undicesima giornata del campionato regionale a squadre di serie A1 trofeo Gorina Panni la capolista Manuel Caffè Bocciofila Imola scappa via vincendo agevolmente l'impegno casalingo col fanalino di coda Cava Rivalta Forlì. Sale al secondo posto distanziato di due punti il Capitan Bagati Bellaria dell'imbattuto Richard Galiandro (unico ad aver vinto tutte le undici partite fin qui disputate) che vince in casa della Cantonese. Leon D'Oro Molinella si riprende il terzo posto espugnando il fortino del Settecrociari Cesena scavalcando sia il Circolo Sport Ravenna,che sbatte nella rigenerata Taverna Verde Forlì , sia i campioni del Bt Bussecchio, che ingoiano un boccone amaro a Villanova. Le prime cinque squadre in classifica sono racchiuse in quattro punti.

Tabellini:

Manuel Caffè Bocciofila Imola – Cava Rivalta Forlì 5 – 1 (p.t. 2-1)

D. Cortecchia e A. Bacci contro M. Solfrini e R. Rustignoli 80-70, L. D’Ambra c P. Boni 68-103, M. Zoffoli e A. Stella c E. Mariotti e F. Zoffoli 88-65, C. Sandrini c M. Riciputi 104-83, GL. Naldi c GL. Zoli 100-48, V. Cristofori c P. Versari 101-46.

Bbzo Cafè Villanova – B.T. Bussecchio Forlì 4 – 2 (p.t. 3-0)

L. De Carli e M. Cillani c M. Morri e L. Versari 80-79, GL. Franchini c I. Minoccheri 101-91, Pp. Minguzzi e D. Ancarani c R. Batani e D. Calubani 80-64, S. Laghi c D. Ricci 100-93, R. Verlicchi c C. Protti 68-100, A. Dalmonte c E. Rosa 76-100.

Pronto Poster Settecrociari Cesena – Leon D'Oro Molinella 2 – 4 (p.t. 1-2)

S. Casadei e R. Pezzani c A. Pinardi e A. Scarselli 52-82, M. Fabbri c Gl. Dolzani 103-75,

J. Taioli e F. Ricci c A. Monti e P. Vitelli 60-89, B. Cicognani c A. Messori 100-50,

J. Magnani c F. Corradini 80-100, M. Foiera c L. Cardinali 53-102.

Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì – Circolo Sport Ravenna 5 – 1 (p.t. 2-1)

L. Alpi e A. Bandini c S. Cardellini e F. Benedetti 85-23, A. Corbetta c L. Molduzzi 84-102, S. Nanni e F. Perugini c M. Grilli e P. Gamboni 84-37, A. Galli c C. Gasperini 100-78, M. Cicali c L. Mini 105-76, C. Leonardi c A. Nadery 103-73.

Camo Maris Cantonese – Capitan Bagati Bellaria 2 – 4 (p.t. 1-2)

F. Ghelfi e C. Bondavalli c L. Teodorani e S. Della Chiesa 72-85, T. Bovo c R. Galiandro 89-102, M. Iaccarino e S. Vezzalini c C. Vincenzi e M. Funghetti 86-76, A. Pavarotti c G. Barducci 80-100, S. Copelli c M. Patrignani 100-47, G. Camellini c C. Spadoni 79-100.

President Park Ronco – Andrea Costa Carpi 5 – 1 (p.t. 2-1)

R. Romualdi e G. Sacchetti c L. Montorsi e F. Baraldi 91-79, F. Ferri c A. Panzeri 94-102,

M. Fantini e M. Prati c S. Gavioli e F. Golinelli 80-49, C. Graffieti c D. Degli Esposti 102-90, S. Tricomi c D. Andreotti 108-85, C. Bartolini c G. Golinelli 101-59.

Birra di Paolino Riccione – L'Artista Caffè Argenta 4 – 2 (p.t. 2-1)

M. Manduchi e A. Fabbri c D. Morini e D. Melideo 87-76, M. Pritelli c G. Bacchilega 100-85, A. Donati e P. Barbanti c F. Turchi e L. Ravaglia 73-85, S. Quieti c F. Giustiniani 100-78, F. Marchini c S. Camprincoli 100-34, P. Felici c M. Vassura 84-100.

Clai Sasso Morelli – Tex Master Novellara 3 – 3 (p.t. 2-1)

L. Molinaro e A. Sandri c S. Vecchi e D. Giampellegrini 47-80, A. De Antonis c A. Lugli 105-84, S. Bagli e W. Cantelli c L. Beneventi e G. Catellani 80-51, L. Turroni c S. Bussei 52-102, M. Brusa c C. Gualandri 100-88, R. Zanelli c D. Gavioli 64-101.

Caserme Rosse Bologna – Hidra RSM Sire Codifiume 5 – 1 (p.t. 2-1)

F. Emeri e A. Soprani c B. Zanardi e F. Muzzarelli 86-76, M. Bozzoli c D. Ansaloni 106-95, V. Alvisi e A. Levazzaro c M. Romualdi e F. Visentin 75-94, R. Zanna c L. Draghetti 102-97, M. Serra c D. Sgargi 104-69, D. Bongiovanni c M. Celio 100-96.

Classifica Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 27, Capitan Bagati Bellaria punti 25, Leon D'Oro Molinella punti 24, B.T Bussecchio Forlì e Circolo Sport Ravenna punti 23, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 21, Bbzo Cafè Villanova punti 19, President Park Ronco punti 14, Clai Sasso Morelli punti 13, Tex Master Novellara, Birra di Paolino Riccione e L'Artista Caffè Argenta punti 12, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 11, Camo Maris Cantonese e Caserme Rosse Bo punti 10, Andrea Costa Carpi punti 8, Hidra RSM Sire Codifiume punti 7, Cava Rivalta Forlì punti 5.