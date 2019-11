Da Italia's got Talent i fratelli Tercon a Sant'Aquilina Lab Saloon

Eventi

15 Novembre 2019

I fratelli Damiano e Margherita Tercon, coppia artistica di Rimini.

Un appuntamento da non perdere domenica al Saloon di Sant'Aquilina Lab, il progetto di prossimità dedicato a Santa Aquilina, promosso da Acli Rimini e Acli Arte e Spettacolo in collaborazione con le realtà sociali, artistiche e ricreative che operano nel territorio della frazione. Il salone della Parrocchia si trasforma in “teatro-caffè” per grandi e piccini, occasione di incontro per uscire di casa, incontrarsi, dialogare e diffondere una cultura diffusa della solidarietà e della partecipazione.

Domenica 17 il tema è Super@bility, un modo divertente per imparare a rapportarsi con la disabilità. Ospiti i fratelli Damiano e Margherita Tercon, coppia artistica di Rimini che si è esibita sul palco di Italia’s Got Talent 2019. A seguire una selezione di cortometraggi animati a cura di Cartoon Club sul tema della disabilità.

Domenica 24 appuntamento con Casino Royal, spettacolo di giocoleria comica con la Combriccola dei Lillipuziani.

Ogni settimana Sant'Aquilina Lab propone inoltre laboratori di street art e fumetto, nonché appuntamenti dedicati ai social network e il loro utilizzo.

Martedì 26 novembre alle 20.45, infine, la sala parrocchiale ospiterà un incontro sui progetti per la vivibilità e la sicurezza di Santa Aquilina. Saranno presenti: Emma Petitti, assessora al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, Gian Guido Nobili, responsabile area Sicurezza urbana Regione Emilia-Romagna, Jamil Sadegholvaad, assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Rimini, Andrea Rossi, comandante della Polizia municipale del Comune di Rimini.