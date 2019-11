Associazione Carabinieri della Valconca cerca nuovi volontari

Attualità

| 10:07 - 15 Novembre 2019

Presidente dell’Unione della Valconca, Elena Castellari.

L’ Associazione Nazionale Carabinieri ricerca di nuovi volontari per potenziare il proprio organico ed intensificare le attività di Volontariato generico sul territorio. Il Gruppo dei Volontari della Sezione di Morciano di Romagna e San Clemente (RN), opera nel settore del volontariato e si occupa in particolare di servizi di osservazione, segnalazione sul territorio, in riferimento delle specifiche qualità e caratteristiche con lo spirito ereditato dall’Arma dei Carabinieri nella quale la maggior parte dei soci hanno prestato servizio.



“Raccolgo volentieri - dice la Presidente dell’Unione della Valconca, Elena Castellari - la richiesta del Presidente locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Carlo Arcaroli, circa la volontà di rinnovare l’invito a tutti coloro che volessero entrare a far parte dell’Associazione, sostenendone i principi e le attività svolte sull’intero territorio della Valconca. Si tratta di servizi importanti, a favore delle singole realtà, organizzati di concerto con le Amministrazioni a supporto delle scuole (ingresso ed uscita degli studenti); nel controllo, con funzione deterrente, all’interno delle aree mercatali o, ancora, in concomitanza di fiere, eventi, manifestazioni - anche in affiancamento alla Polizia Locale dell’Unione - specie in situazioni di particolare afflusso di persone e veicoli. Nell’accogliere questo invito, voglio altresì esprimere la mia gratitudine all’Associazione per il prezioso impegno assicurato in tutte le circostanze in cui la partecipazione e la dedizione dimostrate hanno testimoniato, in concreto, il grande senso d’appartenenza al tessuto comunitario, contribuendo al benessere dei cittadini. Dare sostegno al volontariato equivale inoltre a voler essere parti attive dei percorsi favorenti lo sviluppo della nostra identità sociale”.



Per contatti: Associazione Nazionale Carabinieri “Sezione Martiri di Nassirya” Morciano di Romagna - San Clemente 0541.082541 - 389.2341310