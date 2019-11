Festa per la nuova Opel Corsa a Rimini nel segno di X-Factor

Attualità

Rimini

| 09:05 - 15 Novembre 2019

Marco Ciavatta e Manuela Prioli.

Rimini, la nuova Opel Corsa ha l'X-Factor. Con una serata in pieno stile gara canora e la visione della puntata della trasmissione di Sky, giovedì la concessionaria Opel Marcar di Rimini ha presentato la nuova Opel Corsa. Uno show dinner con dj set che ha visto svolgersi una vera e propria gara canora con gruppi e cantanti sul palco per "X-Factor Stage Live". Diversi artisti locali, presentati da Manuela Prioli, si sono esibiti davanti ad una giuria. Special Guest Fadi, cantante italo nigeriano con base a Rimini che sarà tra i partecipanti a Sanremo Giovani 2020.

Un appuntamento, come ricordato da Marco Ciavatta, titolare di Opel Marcar di Via Flaminia a Rimini, " per valorizzare giovani artisti, musicisti locali. Opel da qualche anno è sponsor di X Factor e lo slogan di Opel è 'il futuro appartiene a tutti' e cosa più della musica appartiene a tutti?"