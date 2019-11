Attualità

Repubblica San Marino

| 08:42 - 15 Novembre 2019

Un dispositivo Velo ok.

Sono dieci i nuovi rilevatori di velocità, meglio conosciuti come autovelox, installati in vari tratti stradali del territorio sammarinese: in via Ventotto Luglio, in prossimità dell’edificio denominato Poliedro, il limite è di 70 km orari. In via Ranco, a Borgo Maggiore 50 orari. In via Impietrata a Fiorentino 50. Lungo la Strada di San Gianno a Borgo Maggiore 50. In Strada del Marano a Faetano 50. I nuovi autovelox saranno attivi da lunedì 18 novembre in entrambi i sensi di marcia.