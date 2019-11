Misano, in auto con la droga pronta per lo spaccio, arrestato 20enne pesarese

Cronaca

Misano Adriatico

| 08:09 - 15 Novembre 2019

Posto di blocco dei Carabinieri.

Viene fermato dai Carabinieri di Misano Adriatico per controllo ma, tradito dall'ansia, li insospettisce con il suo comportamento. I militari, impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio contro lo spaccio, hanno approfondito le indagini. E così un 20enne della provincia di Pesaro Urbino, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane aveva con sé e nella sua auto 30 grammi di hashish già pronti in dosi per lo spaccio. A casa aveva inoltre 14,50 grammi sempre di hashish e tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 20enne, pregiudicato, è stato processato per direttissima.