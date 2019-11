Rimini Calcio, nove reti nel test contro l'Under 17: cinquina di Zamparo

Sport

Rimini

| 20:09 - 14 Novembre 2019

L'attaccante Luca Zamparo in azione.



Nove reti nella partitella infrasettimanale che giovedì pomeriggio, allo stadio "Romeo Neri", il Rimini di mister Renato Cioffi ha disputato con la formazione Under 17 guidata da mister Lele Vanni. Nella prima frazione sono andati a segno Zamparo, autore di una doppietta, e Gerardi.

Nella ripresa tris per lo scatenato Zamparo e gol di Arlotti, Bellante e Lionetti. Salvo Cozzari, che potrebbe riprendere la prossima settimana, Petrovic che ha svolto un differenziato e Ventola, a riposo per il fastidio alla caviglia accusato ieri in allenamento, tutti a disposizione del tecnico biancorosso. Ha disputato la partitella anche Palma, dunque in recupero dopo il problema al piede che lo ha costretto a saltare la sfida di San Benedetto.

La preparazione all'importante match casalingo che si giocherà domenica con l'Arzignano riprenderà venerdì mattina, sempre sul rettangolo verde di piazzale del Popolo. Sabato è in programma la rifinitura, seduta che avrà luogo a porte chiuse.