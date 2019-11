Weekend di maltempo: rischio di nuove forti mareggiate, vento e pioggia

Attualità

Rimini

| 17:17 - 14 Novembre 2019

Porto di Bellaria (foto di Antonio D'Alessio).

Venerdì 15 novembre sarà una giornata critica per il maltempo. E' ancora allerta per le condizioni meteo-marine avverse che potrebbero portare a nuove mareggiate. Un rischio che si ripeterà tra sabato sera e domenica mattina. Le piogge colpiranno il riminese dalla tarda mattinata di venerdì fino alla serata. Dopo una pausa, nuove precipitazioni sabato pomeriggio in intensificazione nella serata.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 14/11/19 ore 17:00





Avviso



Venerdì 15 Novembre





Sabato 16 Novembre





Domenica 16 Novembre



Condizioni meteo-marine avverse attese per buona parte del fine settimana. Si rimanda all’approfondimento curato dallo staff di Centro Meteo Emilia Romagna, che indica la possibilità di nuove mareggiate. Clicca qui per i dettagli. Molto nuvoloso o coperto.assenti nella prima parte di mattinata, peggiora dal tardo mattino con piogge moderate o localmente a carattere di rovescio. Non esclusi locali temporali. Fenomeni in attenuazione dalla serata.in lieve aumento, comprese tra +11°C e +16°C.moderati da Sud/Sud-Est con rinforzi lungo la costa.mosso sotto costa e molto mosso al largo.medio-alta.Coperto.assenti nella prima parte di giornata, peggiora dal pomeriggio con piogge deboli in intensificazione nel corso della serata.in diminuzione, comprese tra +10°C e +12°C.deboli/moderati da Sud/Sud-Est in rinforzo tra pomeriggio e serata con raffica sino a forte sul mare delle ore serali.da mosso a molto mosso.alta.Stato del cielo: molto nuvoloso in mattinata con parziali schiarite dal pomeriggiopiogge moderate tra notte e mattinata in attenuazione e successivo esaurimento entro il primo pomeriggio.in diminuzione nei valori minimi, in aumento nei massimi, comprese tra +9°C e +15°C.tesi da Sud/Sud-Est lungo la costa, moderati nelle zone interne in mattinata, in attenuazione tra pomeriggio e sera.molto mosso sotto costa ed agitato al largo in mattinata, moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio.medio-alta.inizio di settimana maggiormente stabile seppur in un contesto di nuvolosità variabile. Qualche pioggia comunque possibile Martedì 19 Novembre. Temperature in flessione specie nei valori minimi.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook