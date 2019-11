Verucchio, cittadini insieme per pulire il Parco delle Speranze

Attualità

Verucchio

| 15:26 - 14 Novembre 2019

“Cura, decoro e ricerca del bello sono capisaldi della nostra azione, bussole dell’attività amministrativa con cui intendiamo rendere Verucchio una realtà sempre più gradevole e vivibile”. Queste le parole con cui il sindaco Stefania Sabba presenta la nuova iniziativa lanciata dal Comune nella settimana della Giornata Mondiale della Gentilezza.



“Invitiamo tutti i giovani del territorio a unirsi a noi sabato 16 novembre alle 15 al Parco delle Speranze, il polmone verde del polo scolastico di Villa Verucchio, per lavori di cura, pulizia e sistemazione. Al nostro fianco ci saranno anche i CiViVo del gruppo Decoro e Manutenzione, volontari che non finiremo mai di ringraziare per l’amore con cui si prendono cura del paese e che lo scorso anno proprio nella stessa area verde hanno completato e installato una delle cassette bookcrossing proprio dedicata alla Gentilezza” entrano nel merito la stessa sindaca e l’assessore all’ambiente Sabrina Cenni, auspicando partecipazione massima “perché con ogni azione si instilli un seme per una cultura collettiva del decoro, del rispetto e della gentilezza”