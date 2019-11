Riccione, lo Spazio Tondelli dedica un’intera serata a musica e cinema

Eventi

Riccione

15:09 - 14 Novembre 2019

Dany Greggio.

Venerdì 15 novembre 2019 lo Spazio Tondelli ospiterà una grande serata dedicata a musica e cinema. Le giornate del 55° Premio Riccione per il Teatro, da poco concluse, hanno già ospitato sul palcoscenico dello Spazio Tondelli sonorizzazioni live e proiezioni con grande successo di pubblico.



Dalle ore 21:00 lo Spazio Tondelli vedrà sul palcoscenico Dany Greggio e Andrea Alessi, in un concerto dal titolo Piccoli film del quotidiano. Un concerto ricco di elementi visionari e sperimentazioni, un’alternanza di brani originali, brevi monologhi e contributi a poeti e scrittori noti e meno noti. In questa occasione verranno sonorizzate alcune poesie di Simone Cattaneo, autore milanese scomparso dieci anni fa ma fortemente legato a Riccione per la sua ripetuta presenza al festival “Parco poesia”.



A seguire, verrà proiettato il film del regista Gianluca Vannucci Famosi in sette giorni, ambientato a Riccione e girato in parte allo Spazio Tondelli; la pellicola è stata protagonista in numerosi festival internazionali tra cui il SIFF, Festival Internazionale di Shangai, e ha vinto diversi premi tra cui quello come migliore attore assegnato ad Andrea Roncato dall’Alternative Festival di Toronto. Tra gli attori protagonisti, figura anche Dany Greggio.



In questo film, quattro attori si iscrivono a un corso di recitazione che potrebbe garantire loro un ruolo nel film di un importante regista. Il corso, però, si rileva una truffa. Ritrovato l'autore della truffa, i protagonisti non esitano ad usare le cattive maniere per riavere il denaro.

Un noto attore di fiction consiglia loro di utilizzare quei soldi per garantirsi un ruolo nel film dell'importante regista, ma è solo l'ennesimo raggiro. La vendetta dei quattro, questa volta, sarà terribile e li renderà famosi.



Ingresso 5 euro.