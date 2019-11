Agevolazioni fiscali per le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza

Attualità

Rimini

| 13:33 - 14 Novembre 2019

Marco Croatti, Senatore del Movimento Cinque Stelle.

Nuova fase del Reddito di Cittadinanza con il via agli incentivi per chi percepisce questo beneficio e le imprese. Lo annuncia il senatore del Movimento Cinque Stelle, Marco Croatti: "Le società che assumeranno i beneficiari del Reddito di Cittadinanza godranno di importanti agevolazioni fiscali". Le domande accolte per il Reddito di Cittadinanza a Rimini sono state oltre tremila, 35.000 quelle in tutta la Regione. Croatti auspica che gli incentivi possano "rappresentare una leva efficace per far incontrare domanda e offerta di lavoro in provincia”.



Croatti spiega il funzionamento degli incentivi: “Lo sgravio sarà calcolato e riconosciuto in base alla minor somma tra il beneficio mensile del Reddito di Cittadinanza spettante al nucleo familiare, dunque sulla differenza tra i 18 mesi previsti dalla misura e le mensilità già percepite dai fruitori, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Nei prossimi giorni l’INPS renderà disponibile sul proprio sito un modulo che le imprese dovranno compilare per accedere all’incentivo. Il datore di lavoro interessato dovrà inviare la domanda in via telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell'importo e della durata”.