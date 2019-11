Il Palariccione ed Eleonora Bergamaschi entrano in Confindustria Romagna

Attualità

Riccione

| 13:24 - 14 Novembre 2019

Eleonora Bergamaschi (Foto Alain Sadun).

La sessione Terziario di Confindustria Romagna si è riunita in assemblea per il rinnovo dei vertici e ha nominato Eleonora Bergamaschi, Presidente della New Palariccione srl, alla guida della rappresentanza del settore. Insieme a lei sono stati eletti alla Vicepresidenza altri imprenditori delle province di Ravenna e Rimini. “Sono molto felice ed orgogliosa di questa nomina. L’ingresso in Confindustria della Palariccione fu una dei primi impulsi messi in atto appena insediato il nuovo CDA. Crediamo fortemente nella sinergia territoriale, nel sistema e nella condivisione delle strategie ma soprattutto nel legame di una visione unica e partecipata. Sarò impegnata, in rappresentanza della città di Riccione tramite la compagine del Palariccione, a lavorare con le istituzioni locali in modo da esaltare le eccellenze del territorio attraverso la messa in rete delle nostre competenze. Puntiamo a compiere un ulteriore salto di qualità da sviluppare in sinergia con gli operatori del turismo e del marketing territoriale”, commenta così la neo-presidente del terziario. Con questa nomina la Bergamaschi entra a far parte del Consiglio Generale di Confindustria Romagna.