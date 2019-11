Eventi

VillaVerucchio

| 13:21 - 14 Novembre 2019

Il pasticcere Sebastiano Caridi.

Domenica 17 novembre andrà in scena la grande festa per l’anniversario dell’apertura del Centro Valmarecchia. Alle ore 16.00 iniziano i festeggiamenti con tanto divertimento per i più piccoli, mentre alle 17.30 i clienti potranno spegnere le candeline e gustare la maxi torta preparata dallo Chef Sebastiano Caridi, vincitore del talent “Il più grande pasticcere” e dal 2018 Maestro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

L’evento è gratuito e non richiede prenotazione.