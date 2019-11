Il capodanno di Bellaria Igea Marina torna all'aperto, all'isola dei Platani

Attualità

| 13:03 - 14 Novembre 2019

Baby K, protagonista del capodanno di Bellaria del 2018-19, con il direttore artistico Andrea Prada.

Venerdì 15 novembre alle ore 21,00 al teatro Astra nell' Isola dei Platani a Bellaria Igea Marina sarà in scena il Natale ed il Capodanno, tramite la presentazione del programma che parte da Domenica 8 dicembre 2019 fino a lunedì 6 Gennaio 2020. A condurre la serata il direttore artistico degli eventi Natalizi, Andrea Prada che oltre a presentare coordinerà gli interventi del Sindaco Filippo Giorgetti e del Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. Ancora poche ore e si sapranno le novità , al momento l'unica indiscrezione ormai certa è che il Capodanno tornerà all'aperto spalmato su tutta l' Isola dei Platani per una notte metropolitana diffusa, mantenendo la promessa del claim nelle immagini promozionali ‘ Il Capodanno che vuoi’, strizzando comunque l’occhio all’obbiettivo strategico turistico. Durante la serata sarà presente il Presidente di Croce Blu Daniele Grosseto, per la cerimonia di consegna del ricavato raccolto durante la ‘Festa del Mare’ il 18 agosto dalle associazioni aderenti: Circolo Nautico, Circolo Diportisti, Viv’Igea, Gruppo feste delle Parrocchie, Luce sull’Uso, Fondazione Verdeblu.

Verrà poi presentata una nuova iniziativa di Croce Blu a favore delle scuole, anche questa iniziativa sarà supportata da un progetto a cura di Fondazione Verdeblu che verrà svelato nella serata.



"La serata di domani nasce dalla volontà di presentare in anteprima proprio alla città di Bellaria Igea Marina ciò che è stato ideato per le prossime festività natalizie: desideriamo che gli stessi cittadini siano i nostri primi interlocutori e che si siano protagonisti tanto della serata di domani quanto della programmazione di fine anno, vivendo e sostenendo con la propria presenza il nostro territorio", le parole del Sindaco Filippo Giorgetti.