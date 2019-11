Motociclisti e bagnini donano attrezzature all'ospedale Ceccarini di Riccione

Attualità

| 12:56 - 14 Novembre 2019

Rappresentanti della Cooperativa Bagnini e del Chapter Riccione.

Il Pronto soccorso - Medicina d'urgenza dell’ospedale Ceccarini di Riccione ha in dotazione delle nuove apparecchiature da utilizzare per andare incontro e rispendere alle esigenze del lavoro quotidiano di medici e pazienti. Ieri (mercoledì 13 novembre) si è svolta la cerimonia di presentazione alla presenza del vicesindaco Laura Galli e del Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Galassi, del direttore di reparto Mauro Fallani e del direttore medico del Presidio ospedaliero di Riccione e Cattolica Bianca Caruso. A donare due otoscopi a luce alogena, due saturimetri e tre carrelli per emergenze al nosocomio riccionese sono state la Cooperativa Bagnini di Riccione e l'Associazione "Asd Riccione Chapter". Un gesto di solidarietà molto importante, ha sottolineato il vicesindaco Galli, a testimonianza del rapporto di relazione e presenza da parte del mondo associazionistico con la città e la struttura ospedaliera “ Ceccarini”.