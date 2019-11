Musica: anteprima a Rimini del film-opera Rivale di Giulio Boato 

Attualità

Rimini

| 12:39 - 14 Novembre 2019

Facciata del cinema Fulgor di Rimini.

La Sagra Musicale Malatestiana, in collaborazione con Kublai Film, San Marino Summer Music School, Emilia Romagna Film Commission e Rai Com, Emilia Romagna Film Commission, presenta in anteprima italiana al Cinema Fulgor di Rimini (martedì 26 novembre ore 21) la proiezione del film-opera di Giulio Boato, 'Rivale'. Tratto dall'omonima opera da camera per soprano, violoncello, ensemble di ottoni e percussioni metalliche composto da Lucia Ronchetti su commissione della Staatsoper di Berlino (2017), 'Rivale' è un'opera cinematografica che si fonda sulla partitura musicale per creare un vortice di sensazioni ed emozioni in bilico tra musica, teatro e cinema. Un film onirico incentrato sullo scontro tra Tancredi e Clorinda,"una delle scene più dure della Gerusalemme Liberata - racconta Giulio Boato - Il cavaliere crociato e la principessa musulmana s'innamorano sul campo di battaglia, ma decidono di protrarre il duello fino alla morte: nello scontro tra culture e religioni, l'onore si rivela più forte del sentimento. Nell'opera da camera di Lucia Ronchetti a parlare è solo Clorinda, il contrasto interiore del personaggio femminile è reso in un dialogo con gli avversari non presenti sulla scena ma evocati esclusivamente dalla musica".