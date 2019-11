A Rimini la presentazione del diario partigiano di Valter Vallicelli

Eventi

Rimini

| 11:50 - 14 Novembre 2019

Valter Vallicelli.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione di Rimini invita tutta la cittadinanza a partecipare sabato 16 novembre alle ore 17 presso la Cineteca di Rimini, via Gambalunga, alla presentazione del diario partigiano di Valter Vallicelli “Tabac” dal titolo “Ultimo chilometro di una vita in salita”.

Sarà presente il Partigiano e Presidente A.N.P.I. Sezione di Rimini Valter Vallicelli, e modererà l'incontro Maria Cristina Muccioli, giornalista. Saranno presenti alcuni membri dell'ANPI Verucchio che hanno aiutato alla realizzazione della stesura del testo.

L'Amministrazione Comunale di Rimini e la Presidente ANPI Provinciale Rimini Giusi Delvecchio porteranno i propri saluti. L'iniziativa è ad ingresso gratuito ed è patrocinata dal Comune di Rimini.

Di seguito un piccolo brano tratto dal diario partigiano:

"Durante un incontro clandestino, alla presenza di Gino Gatta (futuro Sindaco di Ravenna e già capo comunista), i partigiani "adulti" presenti erano indecisi su quale nome di battaglia darmi, che mi permettesse di non essere riconosciuto. Al che, Gatta disse: "Vista l'età, chiamiamolo Tabac!" - che in ravennate significa ragazzo. E così fu."